Polveriera Napoli Est, l'assedio della polizia ai fortini del clan

Sabato 2 Giugno 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 08:30

L'elicottero volteggia nel cielo azzurro su San Giovanni a Teduccio. Il blitz scatta di buon mattino. E ha il sapore di un'anteprima di blitz. La Polizia di Stato cinge d'assedio l'area orientale di Napoli. Dal corso Protopisani all'ormai famigerato Rione Villa, drammatico proscenio sul quale si sono ripetuti raid e «stese».Oltre cento gli uomini mobilitati dalla Questura, ieri mattina, nei quartieri che da un paio di mesi si sono trasformati nell'ultimo, ennesimo fronte di battaglia combattuta da una camorra stracciona, bastarda, eppure sempre capace di tenere sotto scacco migliaia di persone: in questo caso parliamo dei tantissimi residenti onesti, uomini e donne che si svegliano all'alba ed escono ogni mattina per andare in fabbrica o in ufficio.Formalità (in attesa del comunicato che arriverà solo oggi) impone di precisare che si è trattato di un'operazione di controllo del territorio. In realtà è stato molto di più: una vera prova generale, un esercizio di forza muscolare che prelude a ben altri provvedimenti. E quindi bene ha fatto il questore di Napoli Antonio De Iesu a volerla. Consapevoli del fatto che bisognasse imporre alle bande che si contendono la supremazia sulle piazze dello spaccio di droga a colpi di pistola e di atti intimidatori, i vertici di via Medina hanno lanciato l'offensiva.