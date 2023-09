Napoli: cassonetti in fiamme, ​prende fuoco anche un'auto

Verso le 19.30 sconosciuti avrebbero incendiato tre cassonetti dei rifiuti in vico del Vasto a Chiaia.

L'incendio si è propagato anche a un'autovettura parcheggiata poco distante. I danni alla vettura sono stati lievi e limitati alla parte anteriore.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Indagini in corso per comprendere dinamica e matrice evento. Non si esclude atto di vandalismo. Non ci sono feriti.