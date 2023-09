Paura ieri sera a Ravello: prende fuoco auto a gas. Traffico in tilt per Chiunzi

Paura ieri sera a Ravello, poco prima delle 21.30 per l'incendio di una vertura parcheggiata lungo Via Boccaccio. Le fiamme sono divampate all'improvviso e hanno finito per inghiottire il veicolo parcheggiato accanto ad altre autovetture.

L'auto, un'utilitaria alimentata a gpl, ha prodotto con la combustione una serie di esplosioni che hanno generato non pochi timori tra le persone presenti sul posto alcune delle quali sopraggiunte per portare via dalla zona le proprie auto parcheggiate vicino o in prossimità del veicolo in fiamme.

A poco è servito il tempestivo intervento con estintori in quanto il rogo è stato completamete spento solo dai vigili del fuoco del distaccamento di Maiori giunti poco più tardi sul posto insieme con i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Amalfi che ora indagano sull'accaduto.

Inevitabilemente la circolazione diretta e proveniente dal Valico di Chiunzi è andata in tilt con lunghe file di vetture formatesi in entrambi i sensi di marcia.

La situazione è ritornata alla normalità soltanto dopo un'ora e quando cioè la zona è stata messa completamente in sicurezza.