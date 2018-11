CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 7 Novembre 2018, 08:28

La classifica si chiama Attractions trend index e viene compilata da TripAdvisor in base al maggior incremento di interesse turistico da parte dei visitatori che consultano il sito web: le Catacombe di San Gennaro sono al terzo posto tra le attrazioni italiane preferite dai viaggiatori. Un piccolo miracolo, lo definisce Giovanni Maraviglia, presidente della cooperativa La Paranza che dal 2009 gestisce quelle catacombe e, insieme, una serie di attività organizzate con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il rione Sanità.Le cifre parlano chiaro: in pochi anni il numero di visitatori è cresciuto enormemente fino ad arrivare a oltre 100mila ingressi all'anno. «Sarebbe un vero peccato se tutto questo dovesse finire. È chiaro che se davvero il Vaticano pretendesse la retrocessione della metà dei nostri guadagni, San Gennaro e San Gaudioso potrebbero anche chiudere i battenti. In ogni caso noi ci muoviamo sempre nel rispetto delle regole e della legalità».Maraviglia ancora non ci crede e soprattutto non ci sta quando sente dire che a Roma c'è chi potrebbe mettere in discussione la buona gestione di quei siti archeologici. Una situazione certamente delicata come l'hanno definita quelli della Paranza mentre aspettano il rinnovo della convenzione tra Curia e Vaticano. Un contratto - assicurano - troppo vecchio per essere siglato così come è. Ed è proprio quell'accordo, di cui il cardinale Crescenzio Sepe e Gianfranco Ravasi, dal 2007 presidente del Pontificio consiglio per la cultura, hanno discusso l'altra mattina a Donnaregina, al centro di ponderate riflessioni.