Napoli, le mani del clan sulla movida: «Contatti per il Club Partenopeo»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 23:04

Se ti occupi di droga, fai girare soldi e stupefacenti sul territorio ma te ne stai comunque lì a prendere ordini, ti spettano tremila euro al mese. Altra storia se impugni armi, fai azioni di fuoco, partecipi ai summit con altri clan e costruisci alleanze con quelli dei Mazzarella o dei Di Lauro: in questo caso, il mensile è di cinquemila euro al mese. Più sfumata o meno chiara è invece la posizione di chi fa le «stese», già le stese, un fenomeno da sempre esistito a Napoli, ma che è esploso qualche anno fa al rione Traiano: se spari, ma non ammazzi, insomma, se partecipi a scorrerie armate, se fai fuoco solo per spaventare e mostrare i muscoli, allora incassi un bonus, anche poche centinaia di euro, a seconda della costanza con cui sei con l’arma in pugno.