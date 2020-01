Dopo i proclami sul decoro, la pulizia e gli sgomberi, i clochard tornano in Galleria Umberto I. Dallo scorso venerdì, giorno dell’allontanamento dei senza fissa dimora, non c’è voluto molto per rivedere cartoni e coperte agli angoli delle scale ed all’ingresso che da su via Toledo.



«Non è stato un intervento giusto - commentano attivisti e cittadini - perché questi posti vengono occupati da sempre. La risposta ad un bisogno non va data così. Si devono creare alternative ed offrire a queste persone sicurezza e dignità. In una città come Napoli è incredibile che non ci siano sufficienti luoghi utili a raccogliere tutti i senza fissa dimora che dormono all’angolo dei marciapiedi. La Galleria va protetta in altro modo e con una vigilanza costante».

Sorveglianza che lo stesso comune di Napoli, a seguito delle azioni di cinque giorni fa, ha sottolineato di voler effettuate attraverso gli assessorati al welfare, alla sicurezza urbana ed alla Polizia Locale. Ma che a quanto pare, non soddisfa ancora i residenti.

«Qui non si vede nessuno - concludono in strada - e dopo una certa ora torna l’insicurezza. I ragazzini continuano a scorrazzare creando caos e danni ai negozi. Questo monumento è fuori controllo da troppo tempo e nessuno, nonostante le belle parole, riesce a riportare decoro e sicurezza».

