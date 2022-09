Napoli, colluttazione con i pusher e inseguimento nei vicoli: presi in 3

A Port’Alba i falchi in azione. Sorprendono tre spacciatori e due clienti, e uno dei pusher colpisce un agente con un pugno pur guadagnare la fuga. Ma i malviventi vengono raggiunti in via Sapienza: altra colluttazione, e vengono loccati.Sequestrati 5 involucri contenenti circa 11 grammi di hashish, una pasticca “Gbl”, ovvero la “droga dello stupro”, e 203 euro. Gli arrestati, originari del gambia, hanno 26, 27 e 29 anni: tutti con precedenti di polizia sono accusati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. ​