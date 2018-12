Napoli, compro oro al setaccio della polizia: fioccano sanzioni e denunce

Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale nell’ambito di controlli amministrativi finalizzati al monitoraggio delle autorizzazioni, hanno effettuato mirati controlli agli esercizi di compro oro.



I poliziotti hanno effettuato i controlli negli esercizi di Porta Nolana, via Duomo e Capodimonte. Nella zona di Porta Nolana sono stati controllati 6 esercizi di compro oro di cui due sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi degli artt. 8 e 127 Tulps e 705 C.P. ossia per preposto non autorizzato in licenza.



Da un controllo effettuato in un esercizio di via Duomo gli agenti hanno accertato la mancata registrazione sulle schede ex art. 5 Decreto Legislativo 92/2017 di oggetto d’oro 18K per un peso complessivo di grammi 8,2 tra cui una fede di matrimonio. Il titolare e il preposto sono stati denunciati in concorso per incauto acquisto mentre gli oggetti d’oro sono stati sequestrati. Nella zona di Capodimonte non sono state riscontrate irregolarità.

Martedì 11 Dicembre 2018, 19:29

