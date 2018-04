CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 21 Aprile 2018, 22:42 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 22:42

Troppe pratiche di condono da smaltire - sono 25mila - così il Comune fa un bando di gara per assumere a tempo determinato architetti, ingegnerie e geometri per chiedere rinforzi. Viste le condizioni deficitarie delle casse come verranno pagati? Prelevando i soldi dagli incassi del condono stesso. Una maniera per fare fronte alle richieste dei cittadini che chiedono di rientrare nella legalità e per incassare una decina di milioni, come minimo nei prossimi tre anni. Insomma è stata varata una task force per il condono edilizio. Procediamo con ordine. La giunta ha approvato la delibera proposta dall’assessore Alessandra Sardu il cui obiettivo è «la definizione delle istanze di condono relative ad abusi edilizi realizzati in aree sottoposte a tutela ambientale ed afferisce ad oltre 20mila domande di condono edilizio presentate» con proposta di autocertificazione. Un passo indietro per capire come stanno le cose. Torniamo al 12 febbraio. Sempre la Sardu quel giorno fa approvare alla Giunta guidata dal sindaco Luigi de Magistris la proroga fino al 31 dicembre dell’autocertificazione per il condono edilizio. Si tratta - naturalmente - dei condoni che risalgono alle leggi del 1985, 1994 e 2003.Prima di approfondire l’intera materia del condono edilizio è utile entrare nel dettaglio della delibera di queste ore. «Attesa la complessità istruttoria e la necessità di una completezza documentale, elemento indispensabile per l’acquisizione dei pareri della preposta Commissione Locale per il Paesaggio e della competente Soprintendenza, si è ritenuto di affiancare alle numericamente ridotte professionalità già incardinate nel Servizio antiabusivismo e condono edilizio, delle unità tecniche esterne all’amministrazione, ossia ingegneri, architetti, geometri e periti con specifiche competenze in materia di condono edilizio».