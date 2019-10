Napoli, la truffa dei contratti elettrici: «Attenzione a quello che firmate»

Sabato 12 Ottobre 2019, 16:52

«Ci è stato segnalato che alcuni operatori disonesti delle compagnie di erogazione del servizio elettrico hanno inventato un nuovo tipo di truffa per far sottoscrivere contratti agli ignari utenti: si presentano sulla porta di casa, sostenendo di lavorare per l’Enel e chiedono di rilevare la lettura del contatore. In seguito chiedono di firmare la lettura che, in realtà, altro non è che un contratto che prevede il passaggio ad un’altra compagnia. Un imbroglio in piena regola che potrebbe vedere come vittime preferite le persone anziane. Invitiamo dunque tutti a tenere gli occhi bene aperti circa questo nuovo tipo di truffa». Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli. «Qualora questi soggetti dovessero bussare alla vostra porta tentando di usare questo stratagemma per truffarvi allertate immediatamente le forze dell’ordine. In tal modo gli agenti potranno individuare e perseguire i truffatori».