Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio hanno notato in piazza Mercato due uomini che, davanti ad un'officina, stavano trasferendo degli scatoloni da un’auto ad un’altra. I poliziotti, insospettiti, li hanno bloccati trovandoli in possesso di 299 stecche di sigarette del peso complessivo di circa 80 kg, tutte prive del marchio dei Monopoli di Stato. Due G.D.M e S.D.M., fratelli napoletani di 36 e 34 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. © RIPRODUZIONE RISERVATA