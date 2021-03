Napoli, controlli a Chiaia: due parcheggiatori abusivi denunciati

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio tesi all'applicazione delle norme anti-Covid19 in via Partenope e nelle strade adiacenti, hanno identificato 50 persone e contestato una violazione del Codice della Strada per aver parcheggiato sulle strisce pedonali.

Inoltre, in via Chiatamone e in via Riviera di Chiaia i poliziotti hanno denunciato S.L. e G.V., napoletani di 38 e 51 anni con precedenti di polizia, poiché stavano svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo; inoltre, S.L. è stato anche sanzionato per aver violato un ordine di allontanamento emesso nelle 48 ore precedenti, mentre G.V. è stato altresì denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane).



Infine, entrambi sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.