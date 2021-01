Napoli, controlli straordinari a Materdei: multe per un totale di 1.361 euro

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Dante, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Materdei, in via Pessina e in via Battistello Caracciolo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 218 persone di cui 81 con precedenti di polizia, controllati 38 motoveicoli e 77 autoveicoli di cui 1 sottoposto a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa. Infine, sono state contestate 5 violazioni del Codice della Strada elevando sanzioni per un totale di 1361 euro.

Ultimo aggiornamento: 17:28

