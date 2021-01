Controlli anti-Covid a Napoli, sette multe nel centro storico

Sette persone sono state multate dalla polizia ieri pomeriggio, nel centro antico di Napoli, per assembramenti in violazione della normativa anti-Covid. Altre due persone sono state multate per consumo di bevande oltre l'orario consentito e una perché non indossava la mascherina di sicurezza.

I controlli degli agenti del commissariato Decumani hanno riguardato largo San Giovanni Maggiore, largo Girolamo Russo e via Costantinopoli. Multati anche i titolari di due locali per aver consentito agli avventori il consumo di bevande al tavolo oltre l'orario consentito.

