Corse clandestine in minicar, l'ultima follia dei ragazzini napoletani

Venerdì 11 Ottobre 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 23:02

Si ritrovano sempre negli stessi luoghi e alla stessa ora, dandosi appuntamento su un gruppo chiuso di whatsapp. Età media: 12-14 anni. Passione comune: le corse. È l’ultima follia che vede come protagonisti gli adolescenti, e per capire fino in fondo dove va l’ultimissima generazione bisogna inquadrare bene anche questo nuovo, pericolosissimo fenomeno. Le gare di velocità a bordo delle “minicar” stanno diventando un caso nella zona compresa tra i Camaldoli, Chiaiano e Pianura.