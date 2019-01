Gravi danni alla fontana del Vomero: «Sarà necessario un lungo restauro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Gennaio 2019, 08:00

Ieri il sopralluogo più delicato e importante. Tecnici e restauratori hanno scrutato ogni centimetro quadrato dell'opera «Itaca» del maestro Ernesto Tatafiore, e quello che è emerso evidenzia la necessità di interventi sia alla vasca che al cono del Vesuvio. «La mancanza di manutenzione ordinaria ha danneggiato in vari punti la vasca di contenimento e le giunture, la corrosione da parte dell'acqua e degli agenti atmosferici è stata evidenziata dagli esperti, mentre il calcare ha ricoperto in questi vent'anni tutta la base del cono». Presenti con l'artista, accompagnato dall'avvocato Carlo Penna, il dirigente Fabio Pascapè del servizio Patrimonio artistico e beni culturali del Comune di Napoli, Cinzia Celentano dell'Ufficio Vincoli beni mobili della Sovrintendenza, e due docenti dell'Accademia di Belle arti, Merj Nesi e Federica De Rosa che, coordinate dal docente Giuseppe Gaeta, si occuperanno delle operazioni di restauro. Lunghi i tempi, che saranno calcolati solo dopo la pianificazione delle operazioni di restauro, che in gran parte saranno realizzate nel Padiglione Libia della Mostra d'Oltremare dove attualmente la fontana è custodita sebbene esposta alle intemperie. Dopo il restauro, l'opera tornerà in via Scarlatti mentre la Sovrintendenza avvierà le procedure per porre sotto vincolo e tutela il bene donato alla città dal maestro Tatafiore.