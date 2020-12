Napoli, denunciato un parcheggiatore abusivo e al Corso sequestrati 2 kg di droga

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, hanno bloccato in via Cesare Battisti C.T., 45enne napoletano con precedenti di polizia già sottoposto a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), e lo hanno denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.



Nella stessa serata, inoltre, i poliziotti, transitando in corso Vittorio Emanuele all’altezza della scala di San Pasquale, hanno visto un giovane con un borsone che, all’avvicinarsi della volante, si è dato alla fuga abbandonando la borsa in cui sono stati rinvenuti circa 2 kg di marijuana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA