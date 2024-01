Napoli, tentato duplice omicidio alle Case Nuove: c'è un arresto

La tensione criminale nella zona delle Case Nuove a Napoli, a ridosso di corso Arnaldo Lucci, in questi giorni si taglia a fette. Tutto iniziò a dicembre con un agguato in piena regola, per il quale oggi è stata fatta luce. La Polizia ha infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di M.N.G., gravemente indiziato di tentato duplice omicidio aggravato dal metodo mafioso di due giovani, un uomo e una donna, commesso l'11 dicembre scorso nelle vicinanza delle Case Nuove di Napoli.

Il provvedimento cautelare è stato emesso al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, diretta e coordinata dalla procura distrettuale di Napoli, in relazione all'episodio avvenuto nella notte dell'11 dicembre scorso quando l'indagato, a bordo di scooter, avrebbe affiancato l'auto su cui viaggiavano le due vittime, esplodendo numerosi colpi d'arma da fuoco e colpendoli entrambi.

All'indagato è stata riconosciuta inoltre l'aggravante del metodo mafioso in quanto il delitto si inquadra nella allarmante fibrillazione in corso tra il clan Contini e il gruppo criminale della Sanità a cui rispettivamente sarebbero legati l'autore dell'agguato e la vittima.