Rifiuti, la rivolta di Scampia: «È emergenza sanitaria»

Lunedì 24 Giugno 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 07:01

Ieri la gente di Scampia non ce l'ha fatta più. Le persone sono scese in strada e hanno ribaltato i cassonetti stracolmi lanciando l'immondizia ovunque. Da decine di giorni vivono immersi nella spazzatura, da decine di notti respirano i fumi di quella schifezza data alle fiamme, si sentono abbandonati e presi in giro da chi continua a spiegare di avere a portata di mano la soluzione alla questione della raccolta.Il presidente municipale di Scampia, Apostolos Paipais, in questi giorni non è rimasto a guardare: ha chiesto interventi, si è fatto promotore di incontri, ha sollecitato momenti di recupero straordinario del pattume. Di fronte all'ennesimo giorno di immondizia accatastata e putrescente sotto al sole s'è deciso a lanciare l'allarme definitivo: «La salute dei residenti è a rischio, qui c'è una emergenza sanitaria, chiederò alla Asl di verificare e poi pretenderò l'intervento del sindaco di Napoli che ha come compito principale quello di tutelare la salute dei suoi concittadini».