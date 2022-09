Napoli Est, rapina al distributore di carburanti con sparatoria: è caccia ai due banditi col volto coperto

Tentata rapina a Napoli, colpi d'arma da fuochi sparati in aria. Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in viale della Villa romana presso un distributore carburanti. Due sconosciuti travisati avevano tentato di portare via l'incasso puntando un'arma contro uno dei titolari. Alla reazione della vittima uno dei due avrebbe esploso in aria colpi d'arma da fuoco e sarebbe poi fuggito con il complice. Due i bossoli rinvenuti e sequestrati. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare le persone coinvolte.