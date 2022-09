Napoli, in due sullo scooter con i coltelli inseguono una donna: denunciati

I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato due 17enni di Napoli per porto abusivo di armi. Sono stati notati in via dei Tribunali mentre seguivano in scooter una donna. Bloccati e perquisiti nascondevano addosso rispettivamente un coltello a serramanico di 12 cm e uno di 22. Le lame sono state sequestrate.

Denunciato un 27enne di Ischia per detenzione di droga a fini di spaccio. Perquisito nei pressi del molo Beverello è stato trovato in possesso di sette dosi di hashish e marijuana. Un 20enne, invece, dovrà rispondere di guida senza patente perché mai conseguita. Sono 11 le contravvenzioni al codice della strada notificate ad altrettanti automobilisti e centauri incoscienti: quattri gli scooter sequestrati. Segnalati alla prefettura un 17enne e una 15enne per droga. Nelle loro tasche una stecchetta ciascuno di hashish.