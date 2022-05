Napoli, evade dagli arresti domiciliari e aggredisce un poliziotto: arrestato

Via Taverna del Ferro, Napoli. Qui, per strada, un poliziotto riconosce un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona. Dopo essersi qualificato, viene però minacciato dall’uomo che lo aggredisce con pugni e spintoni fino a quando non arrivano i rinforzi e lo bloccano. Lui continua a inveire contro gli operatori. Per questo,

N.D.O., 28enne napoletano, viene nuovamente arrestato. Sotto accusa per evasione, lesioni aggravate, minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e anche denunciato per oltraggio.