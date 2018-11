Martedì 13 Novembre 2018, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 12:21

Un 33enne di Secondigliano, con precedenti e già ai domiciliari per truffa, è evaso dalla sua abitazione ed è stato sorpreso in strada dai carabinieri della stazione di Secondigliano mentre pedinava la ex compagna. L'uomo è stato arrestato per evasione nonché lesioni e resistenza a pubblico ufficiale poiché in caserma ha dato in escandescenza provando a evitare l'arresto. Dopo le formalità è stato portato in carcere.