Domenica 2 Dicembre 2018, 00:33

Un extracomunitario è stato ferito a morte nel cuore del quartiere Sanità. Soccorso dall'ambulanza del 118 in via Mario Pagano, poco dopo le 23, l’uomo è stato ritrovato già privo di vita a causa dei tagli profondi in varie parti del corpo e delle conseguenti abbondanti perdite di sangue.Sul posto sono giunti i carabinieri e sono in corso i sopralluoghi e i rilievi per ricostruire quanto accaduto e chi possa aver procurato il ferimento a morte dell'extracomunitario, molto probabilmente accoltellato con violenza.