Napoli, 20enne ferito da colpi di arma fuoco alle gambe: scattano le indagini

Un ragazzo di 20 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alle gambe la scorsa notte a Napoli. Il 20enne è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Non è in pericolo di vita.

Agli agenti della Polizia di Stato intervenuti, il giovane ha raccontato che si trovava in via Gian Battista Manso insieme ad altre persone quando è stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter che avrebbero voluto rapinarlo.

Alla sua reazione, sarebbe stato ferito alle gambe a colpi di arma da fuoco. La sua versione è al vaglio della Polizia, che indaga sulla vicenda.