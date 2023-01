Omicidio a Melito, uomo ucciso tra la folla al ristorante: è affiliato agli scissionisti di Secondigliano

Poco prima delle 14 i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in un ristorante in via Lavinaio, nel comune di Melito.

Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco nel ristorante Gaetano e Teresa. Si tratta di Vincenzo Nappi, affiliato al clan Amato-Pagano, gli scissionisti di Secondigliano da tempo egemoni tra i palazzoni del comune alla periferia nord di Napoli.