Formiche al San Giovanni Bosco, scoperto il patto tra infermieri e sindacalisti

Martedì 21 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due infermieri dell'ospedale San Giovanni Bosco sono stati sospesi per un mese, due sindacalisti hanno avuto una sanzione più lieve, dieci giorni a casa senza stipendio: la commissione di disciplina ha accertato le responsabilità di tutti e quattro i soggetti su una vicenda legata ai giorni dell'invasione di formiche all'interno del nosocomio napoletano.Il fatto risale alla fine di gennaio, nel pieno dello scandalo per l'invasione di insetti al San Giovanni Bosco. L'allora direttore generale della Asl Napoli 1, Mario Forlenza, fa sapere che un medico responsabile del reparto di rianimazione «ha segnalato per iscritto che gli è stato impedito da parte di infermieri del reparto di cambiare il letto e di pulire il paziente perché gli infermieri avevano chiamato alcuni sindacalisti e fatto foto e filmini della presenza delle formiche che presumibilmente hanno poi postato in rete». Quelle immagini finirono realmente in pasto al mondo del web e alimentarono la polemica che già era infiammata sulla situazione di quell'ospedale. Nella stessa occasione il direttore generale, che poi venne sostituito dal commissario Ciro Verdoliva, segnalò «apprezzamento e solidarietà per il medico» e spiegò che la vicenda denunciata «dimostra che c'è personale all'interno del San Giovanni Bosco non interessato affatto alla salute dei pazienti ma a utilizzare la vicenda formiche per raggiungere altri scopi ... è stato immediatamente richiesto l'intervento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari».