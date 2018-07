L'ultima sfida di Anm: «Assumiamo giovani al posto dei malati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Luglio 2018, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 08:28

Contro il picco di malattie nelle funicolari, che hanno portato alla chiusura imprevista degli impianti per due fine settimana consecutivi, l'Anm corre ai ripari e prova la carta delle assunzioni interinali di capiservizio, con contratti a tempo determinato solo per l'estate. L'annuncio è stato pubblicato ieri mattina sul sito dell'Agenzia per il lavoro Wintime e ha subito suscitato una valanga di polemiche da parte di sindacati e consiglieri comunali. Il dietrofront dell'Anm è arrivato nella stessa giornata. «Procedura superata dagli ultimi eventi - annuncia l'amministratore unico Nicola Pascale - Ne abbiamo già disposto il ritiro. Faremo ricorso agli interni, ma ci vorrà più tempo, perché dovremo formarli».L'Anm aveva avviato il reclutamento degli stagionali attraverso agenzie interinali mercoledì scorso. Ma l'annuncio è stato pubblicato solo ieri sul sito Wintime. L'obiettivo: trovare personale già formato, da assumere con contratto full time a tempo determinato, solo per l'estate, per sopperire a eventuali nuove emergenze causate da picchi anomali di malattie. «Il candidato ideale - si legge nell'annuncio - è un diplomato in discipline tecniche in possesso di patentino d'idoneità per l'espletamento delle funzioni di caposervizio e di macchinista per impianti di categoria A; di un'esperienza pregressa in ruolo analogo; delle conoscenze e competenze tecniche necessarie all'intervento, in caso di guasto; ma anche di capacità tecnico-gestionali, di problem solving e relazionali interpersonali».