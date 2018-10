Martedì 23 Ottobre 2018, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 21:04

Due uomini, uno di 47 e uno di 28 anni, sono stati colpiti alle gambe da colpi di pistola poco fa in via Ammiraglio Aubry, a San Giovanni a Teduccio. I due, entrambi incensurati, si trovavano davanti a una sala scommesse. Sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Loreto Mare; uno è stato centrato a un piede ed è stato medicato, l’altro, colpito a una gamba, è stato invece sottoposto ad una operazione chirurgica d’urgenza. Sull’episodio indaga la Polizia, ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Stando a quanto si apprende, un uomo col volto coperto da un casco integrale sarebbe entrato nella sala scommesse e avrebbe aperto il fuoco mirando agli arti.