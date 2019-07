Bolgia d'estate, il giallo dei biglietti per gli aliscafi: la Guardia Costiera a caccia dei bagarini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Luglio 2019, 07:00

L'assalto al Beverello produrrà conseguenze: l'area portuale è interamente video sorvegliata e se ci sono stati bagarini in azione, o altri, abusi saranno perseguiti, assicura la Capitaneria. Una cosa, comunque è già certa: le strutture a terra, a cominciare dalle biglietterie sono vecchie e fatiscenti e l'esigenza di una nuova stazione marittima è improcrastinabile.Stando ai dati ufficiali, l'assalto di sabato e domenica non sarebbe stato da record considerando che parliamo di pieno luglio e ad eccezione della Caremar, che ha esposto il cartello di tutto esaurito per alcune corse, le altre compagnie sostengono di avere viaggiato finanche con qualche posto vuoto.