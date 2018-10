Napoli, al palo i processi d'Appello: «Ma mancano 15 giudici e nessuno interviene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Ottobre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le rispondo non sul caso singolo, ma sullo scenario generale: pochi giorni fa ho ricevuto l'ultimo aggiornamento in materia di sopravvenienza. Solo valutando l'anno che va dal 30 giugno 2017 al 30 giugno 2018, ci sono altri 15mila processi da trattare. Che ovviamente si aggiungono a quelli che sono ancora in attesa di definizione».«Prima ancora di affrontare la questione numerica, conviene soffermarsi sulla qualità del lavoro che facciamo e che ci attende in questi mesi».Da tre anni presidente della Corte di Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis affronta con il Mattino la questione dei processi in via di definizione, del limbo in cui finiscono centinaia di fascicoli chiusi in primo grado o di rimando dalla Cassazione.