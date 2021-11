In sala scommesse senza Green pass, scattano le multe nel Napoletano

Tra venerdì e sabato gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Nola, Cimitile, San Vitaliano, Casamarciano e Saviano. Nel corso dell’attività sono state identificate 78 persone di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 17 esercizi commerciali e sanzionata una sala scommesse in via Provinciale per Nola a San Vitaliano poiché alla conduzione dell’attività non era presente né il titolare della licenza né eventuali preposti e, inoltre, è stato sanzionato un avventore poiché sprovvisto della certificazione verde Covid-19 (green pass).



