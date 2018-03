In 15 giorni a Napoli sono state colmate 3.200 buche. È il dato diffuso dal Comune in merito agli intervento di ripristino dei dissesti stradali in città. Dal 28 febbraio al 14 marzo, in particolare, nonostante le sospensioni dovute alle piogge, si è arrivati a circa l'85% degli interventi svolti mediamente in un mese. Circa 3.200 le buche colmate, altrettanti i metri quadrati di strade ripristinate, oltre ai transennamenti, interventi su caditoie e ripristino di elementi di arredo danneggiati, per un totale di circa 740 interventi in poco meno di due settimane. Si è trattato di «uno sforzo organizzativo di uomini e mezzi richiesto dal sindaco Luigi de Magistris». In azione il pronto intervento stradale svolto dalle squadre della società Napoli Servizi sotto il coordinamento degli uffici comunali e municipali, con il supporto di Protezione civile, Polizia locale e Vigili del fuoco.

Sabato 17 Marzo 2018, 11:54

