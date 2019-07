Napoli, il Rione Sanità e la nuova stesa: le paranze ora vogliono le case

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Luglio 2019, 23:04

Vengono da fuori e puntano a cacciare quelli che ancora hanno un ruolo criminale nella zona della Sanità. Vogliono cacciarli o ammorbidirli: puntano a controllare il quartiere, quello del piccolo-grande boom economico registrato in questi anni, grazie ai turisti e all’esplosione del food. Vengono dall’esterno del quartiere e puntano a stabilire nuovi equilibri: ora comandiamo noi - è il messaggio - la zona deve tornare sotto il nostro controllo. Uno scenario che si fa ogni giorno più chiaro, alla luce di sparatorie, intimidazioni, ronde armate. L’ultima stesa è di ieri notte: sono le tre e trenta quando sono stati esplosi due colpi nella zona di via Miracoli, un’area ritenuta controllata dalla famiglia Mauro, una delle sei o sette famiglie censite dai pm anticamorra in questi mesi, per dare conto «dell’effervescenza criminale» che si registra alla Sanità e fotografata di recente dalla Dia di Napoli.