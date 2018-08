CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Agosto 2018, 11:26

Addio contributo dello Stato per il termovalorizzatore di Acerra e adesso i debiti rischiano di soffocare il già precario sistema dei rifiuti campani. Le difficoltà economiche si vanno ad aggiungere alle sempre crescenti difficoltà a far sparire la spazzatura dalle strade e alla crisi della raccolta differenziata.I DEBITIA luglio è scaduto il Cip 6 (il contributo per le energie rinnovabili) sul termovalorizzatore di Acerra e quindi il canone dovuto ad A2A per la gestione dell'impianto dovrà essere quasi interamente coperto dalla tariffa di ingresso a carico dalle società provinciali che ricevono, o dovrebbero ricevere, il denaro dai Comuni. Nel 2008 il governo guidato da Silvio Berlusconi obbligò la Regione ad acquistare per 350 milioni di euro il termovalorizzatore dalla Fibe, che lo aveva costruito, e poi ne affidò la gestione alla A2A alla quale è stato garantito per quindici anni un canone (che comprende anche la gestione del tritovagliatore d Caivano) pari al 49,9 per cento del ricavato dalla vendita dell'energia alla stessa cifra di quando c'era il Cip 6. Finora si sono ricavati circa 140 milioni all'anno, e ad A2A ne sono andati 70. Da luglio ne arriveranno solo 30, il resto dovrà arrivare dalla tariffa di conferimento che è stata fissata a 68,80 euro a tonnellata. Da settimane la Regione discute con l'azienda milanese sulle possibili soluzioni, ma al momento tutto resta fermo. Sapna, la società metropolitana di Napoli, doveva nel 2016 ben 195 milioni. Ma l'azienda contesta il pagamento della tariffa per il tritovagliatore di Caivano e sostiene di dovere «solo» 112 milioni. La Gisec di Caserta nel 2016 doveva 31 milioni, la Ecoambiente di Salerno 28 milioni, la Samte di Benevento 6 milioni e mezzo, la Irpinambiente di Avellino 10 milioni. Tra tutte vanno poi spalmati i 50 milioni accumulati nell'ultimo periodo. A lungo le società provinciali hanno contestato la tariffa fissata per Acerra: a loro parere non era dovuta. Ma il Consiglio di Stato è stato di parere diverso e i versamenti sono adesso ineludibili.