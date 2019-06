È stata presentata oggi al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris la prima delle 81 nuove auto in dotazione alla Polizia Municipale. Il modello è una Fiat Tipo 1.3 MultiJet da 95 CV Per 70 veicoli l'allestimento sarà con i colori d'istituto mentre le rimanenti 11 autovetture non avranno insegne e saranno destinate ai servizi in borghese. Tutti i veicoli saranno collegati, tramite apparecchi radioriceventi, al nuovo sistema radio in tecnologia DMR in via di implementazione presso la Centrale Operativa. Ogni veicolo sarà dotato, oltre che degli impianti tipici di segnalazione acustica e luminosa, anche di ripiano scrittoio nel vano posteriore, cassetta di pronto soccorso ed estintore per le emergenze. I veicoli - in noleggio presso LeasePlan tramite convenzione Consip resteranno assegnati alla Polizia Locale di Napoli con un contratto di cinque anni. Erano presenti l'assessore alla Polizia Municipale Alessandra Clemente ed il Comandante Ciro Esposito.

Martedì 4 Giugno 2019, 18:42

