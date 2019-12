Si stava preparando da mangiare con il suo fornellino a gas in cella ma la fiamma ha raggiunto i pantaloni che hanno preso fuoco. È avvenuto ieri nel carcere di Poggioreale e a salvare il detenuto, un 70enne italiano, è stato un agente della Polizia Penitenziaria, intervenuto appena si è accorto dell'incendio. Lo rende noto l' Osapp.



Per il segretario provinciale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Luigi Castaldo, ieri nella casa circondariale «Salvia» si è evitata una tragedia, sebbene l'anziano abbia riportato gravi bruciature agli arti inferiori.



«La sicurezza all'interno degli istituti penitenziari italiani - dichiara Castaldo - non sempre è supportata da tecnologie aggiornate e all'avanguardia e qualora anche lo fosse rimane indispensabile la presenza di personale preparato che deve essere, lo ribadiamo da tempo, proporzionato al numero di persone ristrette in carcere». © RIPRODUZIONE RISERVATA