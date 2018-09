Giovedì 20 Settembre 2018, 09:40

E’ ancora un incendio ad illuminare la notte di Scampia. Un rogo, l’ennesimo, è stato appiccato nel tardo pomeriggio di ieri nel campo rom di “Cupa Perillo” a pochi passi dall’isola ecologica. Le fiamme hanno avvolto i cumuli di rifiuti accatastati all’esterno delle baracche ispezionate pochi giorni fa, da una delegazione della Municipalità e dell’Asl Napoli 1. Solo l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco – in tarda serata – ha evitato il peggio per le abitazioni circostanti.«E’ una battaglia contro il tempo e contro l’inciviltà» dichiara il vice presidente dell’VIII Municipalità Salvatore Passaro. «Abbiamo visitato il campo la scorsa settimana constatandone l’insicurezza e le scarse condizioni igieniche. Bisogna intervenire al più presto per sgomberare e bonificare il posto, ma non possiamo farlo da soli. Abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni centrali che ci hanno abbandonato e non si curano più del territorio».