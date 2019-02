Napoli, il grande imbroglio di via Marina: il clochard manager per sbloccare i fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Febbraio 2019, 07:00

Un homeless ingaggiato come amministratore, una sorta di testa di legno chiamata a firmare fatture che consentivano all'organizzazione di sbloccare fondi comunitari.Si chiama Luigi Esposito, il suo nome non è tra i destinatari delle misure cautelari firmate ieri dal giudice, ma il suo ruolo rischia di diventare simbolo di quanto avvenuto a Napoli negli ultimi anni, a proposito di lavori pubblici e del nuovo look da offrire alla porta orientale del capoluogo partenopeo.