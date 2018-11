Napoli, tra furbetti e inidonei in strada solo 500 vigili: è scontro sui permessi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 12 Novembre 2018, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 07:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non poteva non fare rumore la stretta sui «permessi studio» del Comune dei vigili urbani, indirizzata soprattutto a quelli iscritti alle università telematiche. Palazzo San Giacomo ha notato che i permessi cadono in momenti dell'anno particolare come le feste comandate. E che c'è stato un incremento di iscrizioni tale da destare qualche sospetto. Così ha varato una disposizione con la quel chiede la certificazione delle università che attesti la partecipazione ai corsi. La polemica tra ente e sindacati di categoria è forte.