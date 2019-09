Terrore a Napoli: auto sulla carrozzina, donna si lancia e afferra il neonato al volo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 17 Settembre 2019, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neonato investito da un’auto al rione Stella salvato da una passante. Una tragedia sfiorata all’ora di pranzo in via Bernardo Celentano, ad angolo con via Santa Teresa degli Scalzi. Erano all’incirca le 13, quando un’automobilista uscendo dalla stradina che attraversa i vicoli di Fonseca ha impattato contro una mamma con un carrozzino. All’interno dormiva un bimbo di appena due mesi che per il forte urto è letteralmente sbalzato fuori dal seggiolino.