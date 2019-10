Martedì 15 Ottobre 2019, 13:43

Giugliano. Incidente in via San Francesco a Patria: feriti, uno e un ragazzo di 13 anni. È quanto sucesso sulla strada in direzione Giugliano all'altezza dello svincolo che porta sull'asse mediano. Coinvolte tre auto, tra cui una al cui interno vi erano dei rom e dove è rimasto ferito, non in pericolo di vita il 13enne. Sul posto gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano che hanno avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. I poliziotti hanno sequestrato l'auto su cui viaggiavano i rom perché priva di assicurazione. Sul posto i medici del 118 che hanno trasportato in feriti all'ospedale San Giuliano di Giugliano.