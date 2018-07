Sabato 21 Luglio 2018, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 20:19

Incidente a catena nella galleria Laziale a Fuorigrotta. Quattro auto sono rimaste coinvolte nella carambola nel tardo pomeriggio di sabato, mentre procedevano in direzione di piazza Sannazzaro. Nessun ferito, per fortuna, ma tanta paura tra i cittadini presenti al sinistro.Per quasi un'ora la galleria è rimasta chiusa al traffico per consentire agli agenti della poliza locale di effettuare tutti i rilievi del caso e per permettere al carro attrezzi di prelevare le vetture coinvolte.