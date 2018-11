Lunedì 12 Novembre 2018, 09:20

Code chilometriche in autostrada e niente traffico in città. È il paradosso del lunedì mattina napoletano: se le strade interne della città non sono mai state così deserte, tutte le vie d'accesso sono ostruite: sull'autostrada A1 le code tra il nodo A1/Acerra-Afragola e il bivio A1/A3 Napoli-Salerno hanno raggiunto anche i 4 chilometri per colpa di un incidente. Impraticabile anche l'uscita di corso Malta provenendo dalla diramazione di Capodichino, unico percorso alternativo per entrare in città.