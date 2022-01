Inseguimento a Napoli tra polizia e scooter: denunciato un 17enne di Caivano

Ieri notte gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Mergellina per la segnalazione di un'aggressione in strada a due persone. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalle vittime le quali hanno raccontato che, mentre percorrevano via Mergellina a bordo della loro auto, erano state affiancate, minacciate e aggredite fisicamente da tre giovani in sella a due scooter i quali avevano anche danneggiato la loro autovettura per poi darsi alla fuga.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, con il supporto di una pattuglia dell'ufficio prevenzione generale, hanno rintracciato in via Caracciolo gli aggressori che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale i due veicoli hanno effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, giunti in viale Gramsci, si sono divisi e uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre l'altro ha imboccato contromano la galleria Laziale urtando contro la volante del commissariato Posillipo danneggiandone la fiancata fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Un 17enne di Caivano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della pubblica amministrazione nonché sanzionato per guida senza patente, velocità non commisurata, guida in contromano e mancanza di copertura assicurativa. Infine, il giovane è stato affidato ai genitori e il motociclo sottoposto a fermo amministrativo.