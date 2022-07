De Luca e l'ampliamento dell'ospedale Rizzoli di Ischia: «Più posti letto e un servizio ottimale»

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha posato stamattina la prima pietra dei lavori di ampliamento dell'ospedale Rizzoli ad Ischia. L'ospedale, edificato per opera del produttore cinematografico Angelo Rizzoli è attivo dal 1961, è l'unico nosocomio isolano e fornisce servizi ed assistenza anche alla popolazione di Procida. Attualmente conta 69 posti letto e con i lavori di ampliamento arriverà a 112; l'ampliamento prevede la realizzazione di un nuovo edificio, nella parte posteriore a quella dell'attuale ingresso. Il nuovo padiglione si articolerà su 4 livelli coperti di circa 700 metri quadrati e garantirà una redistribuzione degli attuali servizi, decongestionando gli spazi attualmente in uso ed oltre ai nuovi posti letto la nuova ala assicurerà spazi per ambulatori e sale di attesa e la possibilità di ospitare il servizio di oncologia.

«È una giornata importante» ha detto il presidente De Luca «parte oggi questo investimento che permette di raddoppiare l'ospedale di Ischia; il Rizzoli ha avuto un ruolo importante nell'emergenza covid e questi lavori sono anche un ringraziamento al personale della struttura per il lavoro fatto. Ischia è una realtà complessa che richiede un ospedale flessibile passando da 50mila abitanti residenti ai 300 mila estivi e quindi questo è un ospedale importante». Parole di elogio del governatore anche per il servizio che l'Asl Napoli 2 Nord introdurrà per il trasporto di farmaci e campioni biologici tra le isole di Ischia e Procida e la terraferma con i droni, il primo in tutta Italia. Questa soluzione permetterà tempi estremamente rapidi per il trasporto dei materiali e costi, a regime, estremamente limitati, oltreché una forte riduzione dell'impatto ambientale. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell'ASL con la start up campana Unmanned4you, impegnata da 5 anni nello sviluppo di servizi per le imprese, mediante l'utilizzo di droni.