Domenica 16 Settembre 2018, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due poliziotti fuori servizio hanno arrestato Domenico Longobardi, 42enne, e Antonio Boccolino, 40enne, fermati in corso Vittorio Emanuele mentre armeggiavano con fare sospetto vicino a una Smart For Two. Gli agenti hanno atteso il momento giusto per intervenire, quando hanno visto i due salire su una Fiat Punto, e hanno rinvenuto all'interno dell'abitacolo cinque autoradio di varie marche e modelli, due pneumatici Bridgestone con relativi cerchi in lega, tre ruotini di scorta, due kit di smontaggio, un telefono e altri attrezzi utilizzati per lo scasso.