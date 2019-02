I ladri dopo le formiche: raid nella farmacia dell'ospedale San Giovanni Bosco

Domenica 17 Febbraio 2019, 15:27

Ladri di farmaci in azione all'ospedale San Giovanni Bosco. Ieri sera, qualcuno ha violato i locali del presidio, molto probabilmente, per mettere a segno un bottino da migliaia di euro portando via i medicinali più costosi. Il colpo però, non è riuscito e l'allarme scattato sul piano della farmacia ha allertato immediatamente la vigilanza privata del nosocomio di via Filippo Briganti.La sirena è scattata alle 20.45 e pochi istanti dopo le guardie giurate hanno riscontrato l'anomalia che aveva messo in funzione il sistema di sicurezza. La finestra della farmacia era completamente divelta ed anche la grata di alluminio a protezione della finestra, era stata danneggiata ed asportato. Insieme all’allerta diramata tra tutte le guardie giurate per controllare ciascun piano dell’ospedale, è stata allertata la polizia di Stato a cui è stato riferito anche che durante il giro di controllo delle 20.00 i vigilantes non avevano notato alcuna anomalia.Durante l'intera nottata, la farmacia è stata presidiata da una guardia e questa mattina la direzione procederà alla sostituzione del vetro e della cancellata della finestra. Dai primi accertamenti dei responsabili della farmacia presidiale sembra che nessun farmaco sia stato sottratto dai locali ma seguiranno controlli più approfonditi in giornata.