Napoli, il ladro di motorini ha 14 anni: fermato con il complice al Colli Aminei

Domenica 23 Settembre 2018, 16:05

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli hanno arrestato Marco Piedimonte, 20enne napoletano, per il reato di furto aggravato in concorso con un minorenne di 14 anni.Durante il controllo del territorio, i poliziotti sono stati allertati dalla sala operativa per una segnalazione di furto in viale Letizia ai Colli Aminei. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato una persona che spingeva appiedato uno scooter grigio con a bordo un minorenne cercando di metterlo in moto. I poliziotti sono riusciti a bloccare i due ragazzi e hanno accertato che lo scooter presentava il blocchetto di accensione parzialmente danneggiato nonché lo sportello del vano contenente il gps scatola nera danneggiato.Nel borsello del 20enne gli agenti hanno rinvenuto due cacciaviti a spacco, tre viti in acciaio parker, un anello e una vite, tutti attrezzi utilizzati per il furto. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.