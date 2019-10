Sabato 19 Ottobre 2019, 10:53

Gli agenti del Commissariato Decumani hanno liberato, in seguito alla denuncia presentata da un Ente, un appartamento abusivamente occupato in vico Santi Filippo e Giacomo.L’immobile, dopo essere stato liberato da masserizie ed effetti personali degli occupanti abusivi, è stato sottoposto a sequestro preventivo e affidato in giudiziale custodia all’amministratore dell’Istituto.Una 27enne napoletana, vicina ad ambienti camorristici, è stata denunciata per invasione di edifici e danneggiamento.